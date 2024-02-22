Аптечная наркомания. Как определить, что ребенок употребляет медикаменты

Как определить, что ребенок употребляет медикаменты, рассказала на брифинге врач-нарколог Республиканского центра психиатрии и наркологии Карина Уразова.

По ее словам, есть несколько признаков аптечной наркомании у ребенка. В первую очередь родители должны обратить внимание на его поведение.

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«Ребенок начинает общаться с различными компаниями, которые на него плохо влияют. Помимо этого, отмечаются снижение концентрации внимания, замедление мышления, нарушение памяти. По внешнему виду можно определить — по сужению или, наоборот, иногда расширению зрачков, по сухости кожи. Некоторые дети начинают плохо есть, они теряют в массе тела. У некоторых девочек нарушается менструальный цикл, гормональные проблемы, может отмечаться выпадение волос, трескаются ногти. Могут быть изменения в поведении: ребенок начинает вести себя агрессивно, огрызаться, пропускает школу, может сбегать из дома. Его успеваемость в школе сильно падает», — сказала Карина Уразова.

Она добавила: родители должны обращать внимание на то, как ребенок общается по телефону. «Можно заметить употребление подозрительных фраз, таких как «меф», «мяу», «аптечка», — рекомендовала нарколог.

Начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марсель Дооталиев заметил, что стоит бить тревогу, если в вещах ребенка, например, при стирке, родители обнаружат упаковки от таблеток, флаконы, пипетки.

В 2023 году, по словам Карины Уразовой, в РЦПН за помощью обратились 382 человека, большая часть составляет «аптечная зависимость».

«Иногда обращаются и сами дети самостоятельно, которые хотят перебороть все это. Но чаще родители. Принимаем с родителями. Вся помощь оказывается анонимно», — сказала она.