14:36
USD 89.43
EUR 96.57
RUB 0.97
Общество

Аптечная наркомания. Как определить, что ребенок употребляет медикаменты

Как определить, что ребенок употребляет медикаменты, рассказала на брифинге врач-нарколог Республиканского центра психиатрии и наркологии Карина Уразова.

По ее словам, есть несколько признаков аптечной наркомании у ребенка. В первую очередь родители должны обратить внимание на его поведение.

Читайте по теме
Наркодилеры пока побеждают: как спасти наших детей от зависимости

«Ребенок начинает общаться с различными компаниями, которые на него плохо влияют. Помимо этого, отмечаются снижение концентрации внимания, замедление мышления, нарушение памяти. По внешнему виду можно определить — по сужению или, наоборот, иногда расширению зрачков, по сухости кожи. Некоторые дети начинают плохо есть, они теряют в массе тела. У некоторых девочек нарушается менструальный цикл, гормональные проблемы, может отмечаться выпадение волос, трескаются ногти. Могут быть изменения в поведении: ребенок начинает вести себя агрессивно, огрызаться, пропускает школу, может сбегать из дома. Его успеваемость в школе сильно падает», — сказала Карина Уразова.

Она добавила: родители должны обращать внимание на то, как ребенок общается по телефону. «Можно заметить употребление подозрительных фраз, таких как «меф», «мяу», «аптечка», — рекомендовала нарколог.

Начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марсель Дооталиев заметил, что стоит бить тревогу, если в вещах ребенка, например, при стирке, родители обнаружат упаковки от таблеток, флаконы, пипетки.

В 2023 году, по словам Карины Уразовой, в РЦПН за помощью обратились 382 человека, большая часть составляет «аптечная зависимость».

«Иногда обращаются и сами дети самостоятельно, которые хотят перебороть все это. Но чаще родители. Принимаем с родителями. Вся помощь оказывается анонимно», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287409/
просмотров: 484
Версия для печати
Материалы по теме
В 2023 году зарегистрировано 425 преступлений с закладкой наркотиков
Аптечная наркомания. В 2023-м возбуждено пять уголовных дел против фармацевтов
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Для маршрутов из&nbsp;населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию Для маршрутов из населенных пунктов возле Бишкека откроют пересадочную станцию
Бизнес
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
22 февраля, четверг
14:27
Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жогорку Кенеша Задержан учредитель ОсОО «Беш-Сары», бывший депутат Жог...
14:19
Основатель Elite House Тимур Файзиев останется под стражей до 4 апреля
14:00
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
13:49
В Бишкеке закрыли подпольное казино. Организатор задержан
13:21
Вице-президенту Федерации борьбы Ахрору Иминову продлили арест