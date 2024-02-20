Завтра на юго-западе Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 21 февраля, в юго-западной части столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в Бишкекводоканале.

По его данным, причина отключения — ремонт на водоводе по улице Шералиева.

Подачу воды прекратят с 10.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Жайыла Баатыра, «Арча-Бешик», Куюкова, Муромской, Ахунбаева и Садырбаева.

Фото Бишкекводоканала. Район отключения

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.