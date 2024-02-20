17:16
USD 89.43
EUR 96.39
RUB 0.96
Общество

Завтра на юго-западе Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 21 февраля, в юго-западной части столицы не будет холодной воды. Об этом сообщили в Бишкекводоканале.

По его данным, причина отключения — ремонт на водоводе по улице Шералиева.

Подачу воды прекратят с 10.00 до 18.00 в районе, ограниченном улицами Жайыла Баатыра, «Арча-Бешик», Куюкова, Муромской, Ахунбаева и Садырбаева.

Бишкекводоканала
Фото Бишкекводоканала. Район отключения

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287195/
просмотров: 775
Версия для печати
Материалы по теме
Ремонт. В жилмассивах «Мурас-Ордо» и «Калыс-Ордо» временно отключат воду
В жилмассиве «Жениш» завтра не будет холодной воды
В селе Кок-Жар временно отключили воду из-за ремонтных работ
Завтра в части микрорайона № 7 Бишкека не будет холодной воды
Завтра в микрорайоне и жилмассиве «Учкун» не будет холодной воды
Завтра в трех жилмассивах Бишкека не будет холодной воды
В южной части Бишкека 15 ноября временно прекратится подача воды
Завтра в части Бишкека не будет холодной воды
В некоторых районах Бишкека сегодня не будет холодной воды
Завтра в двух районах Бишкека не будет холодной воды
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. На&nbsp;ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку Сильные морозы. На ТЭЦ Бишкека сегодня постепенно увеличат нагрузку
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
20 февраля, вторник
16:58
В Баткене сотрудник СБНОН помогал работе международного наркоканала В Баткене сотрудник СБНОН помогал работе международного...
16:46
Не отличишь от скота. Тазабек Икрамов требует наказать плюющих водителей
16:43
Еще почти 100 кыргызстанцев вернули на родину из Сирии
16:34
Выявлен склад, где хранили топливо без документов
16:15
Сократить число учеников. Как еще повысить качество образования в школах?