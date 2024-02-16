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Общество

Афиша Бишкека на выходные: российские музыканты, настольные игры и спектакли

Театры

17-18 февраля. Спектакль «Кош дегим келбейт»

Спектакль по мотивам произведения Александра Володина «С любимыми не расставайтесь».

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 19.00.

17 февраля. Рок-балет «Юнона и Авось»

Спектакль поставлен по мотивам одноименной рок-оперы Алексея Рыбникова. В основе сюжета судьба русского графа, камергера Николая Петровича Резанова, отправившегося в 1806 году на парусниках «Юнона» и «Авось» к берегам Калифорнии.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

17 февраля. Спектакль «Здравствуйте, я ваша т...»

Динамичная, яркая, легкая, живая атмосфера спектакля заряжает настоящим фейерверком положительных эмоций и способна поднять настроение даже самому поднаторевшему зрителю. А любопытные режиссерские находки являются бесспорным украшением постановки. Вход для пенсионеров бесплатный.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 февраля. Опера «Кармен»

Сюжет оперы «Кармен» заимствован из одноименной новеллы французского писателя Проспера Мериме.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

18 февраля. Спектакль «Баба Шанель»

Сюжет расскажет об ансамбле народной песни, в котором всем участницам от 70 до 90 лет. Они весело празднуют юбилей своего коллектива, когда их молодой худрук неожиданно приводит новую вокалистку — «девушку» 55 лет. Поющие бабушки тут же начинают ревновать и превращаются в настоящих фурий — никто не хочет потерять свое место на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

Выставки, ярмарки

17-18 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

16-24 февраля. Выставка «Ищу в Бишкеке...»

Выставка — результат совместной работы местных и иностранных студентов с художниками современного искусства. Здесь вы увидите работы, созданные в процессе серий воркшопов. Студенты экспериментировали с различными материалами, техниками и стилями.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

17 февраля. Концерт Мота (Россия)

Артист, песни которого узнаются с первых слов благодаря самобытному поэтическому стилю, глубокой философии в текстах и легко запоминающимся мелодиям. Он гармонично совмещает в своем творчестве как душевные баллады о любви, так и танцевальные бэнгеры в стиле хип-хоп и RnB.

«Бишкек-арена», 20.00.

17 февраля. Концерт групп «Аэроглиф» и «Небослов» (Россия)

Московские группы, которые не очень любят вписываться в какие-то форматы. Играют с элементами рока, фолка, джаза, поп и прочего, но это на самом деле ничего не говорит об их музыке.

Кафе SomeWhere Bistro, 20.00.

17 февраля. Концерт «Джаз. Любовь. Винтаж»

Вечер с дуэтом из Санкт-Петербурга — джазовой певицы, выступавшей на сцене джазклуба Игоря Бутмана, Анны и маэстро, автора произведений и певца Дмитрия. Регистрация по телефону 0505122550.

Кафе «Винтаж» (проспект Айтматова), 20.00.

18 февраля. Концерт «Мир болливуда»

Болливудская музыка обладает невероятным терапевтическим эффектом: она заставляет вас прочувствовать всю палитру эмоций и забыть обо всех проблемах. Вы услышите лучшие саундтреки из таких фильмов, как «Наступит завтра или нет», «Вир и Зара», «И в радости, и в печали», «Меня зовут Кхан» и другие в исполнении BN Team Orchestra.

Кыргызская государственная филармония имени Токтогула Сатылганова, 19.00.

Лекции, семинары

17 февраля. Лекция по истории искусства

В этот раз речь пойдет о течениях в изобразительном искусстве, охватывающих 18-19 века, таких как неоклассицизм, романтизм, братство прерафаэлитов, реализм. Лектор: искусствовед Акжибек Бейшебаева.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

17 февраля. Художественный мастер-класс

Мастер-класс проведет художник Жаныбек Суйунбеков. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ), 14.00.

17 февраля. Вечер настольных игр

Каждый найдет себе игру по душе.

ololoPlanet, 18.30.

Для детей

17-18 февраля. Спектакль «Алиса в стране чудес»

«Алиса в стране чудес» — интерактивная, добрая и красивая сказка, которая учит верить в себя, в свои силы, и в то, что чудеса непременно случаются.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

18 февраля. Спектакль «Ишенимдүү дос»

«Ишенимдүү дос» — история о собаке Акжолтое. Ее встречи с медведем, лисой, зайцем и вороной не стали столь желанными, как с человеком.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

18 февраля. Сказка «Принцесса-лягушка»

В этой сказке будут чудеса и странствия, загадки и разгадки, задор и приключения. Конечно, будут подвиги, любовь и волшебство.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286932/
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