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Общество

Почти на $700 тысяч закупят компьютерную технику для колледжей и лицеев

В 2024 году 34 учреждения начального и среднего профессионального образования (колледжи и лицеи), а также Республиканский научно-методический центр оснастят компьютерной техникой на сумму $695 тысяч 142. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оборудование поставят в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста» при поддержке Азиатского банка развития.

«Современной техникой оснастят компьютерные классы и конференц-залы в 20 образовательных учреждениях, в 7 профессиональных лицеях — компьютерные классы. Для восьми центров передового опыта будет приобретен полупромышленный 3D-принтер для практических занятий студентов. Для преподавателей учебных заведений организуют обучение по применению новой техники», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285983/
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