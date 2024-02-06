В 2024 году 34 учреждения начального и среднего профессионального образования (колледжи и лицеи), а также Республиканский научно-методический центр оснастят компьютерной техникой на сумму $695 тысяч 142. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, оборудование поставят в рамках проекта «Программа развития сектора: навыки для инклюзивного роста» при поддержке Азиатского банка развития.

«Современной техникой оснастят компьютерные классы и конференц-залы в 20 образовательных учреждениях, в 7 профессиональных лицеях — компьютерные классы. Для восьми центров передового опыта будет приобретен полупромышленный 3D-принтер для практических занятий студентов. Для преподавателей учебных заведений организуют обучение по применению новой техники», — сказали в ведомстве.