В Бишкеке 6 февраля переменная облачность. Температура воздуха ожидается +7 градусов. День увеличился до 10 часов 9 минут.

Памятные даты

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки. Помимо этого, они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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