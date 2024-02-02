В Лебединовке пропал мужчина. Он тяжело болен

В селе Лебединовка Чуйской области пропал 42-летний Болотбек Отунчиев. Об этом 24.kg сообщили его родные.
2 февраля примерно в 11.50 Болотбек Отунчиев вышел из дома и не вернулся. Видеокамера зафиксировала, как мужчина шел в сторону проспекта Жибек Жолу.
Был одет по сезону: синяя куртка, черная шапка, темные брюки.
Приметы: невысокого роста, худощавого телосложения.
Отмечается, что Болотбек Отунчиев страдает тяжелым заболеванием. Вышел после реанимации. Поэтому он не помнит и не понимает своих действий.
Всем, кто владеет информацией, просьба сообщить по телефонам: 0705497404, 0702896074.