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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 23 января солнечно. Температура воздуха ожидается +5 градусов. День увеличился до 9 часов 36 минут.

Памятные даты

День ручного письма (День почерка)

Учрежден, чтобы напомнить об уникальности ручного письма, необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

В этот день родился один из видных американских государственных деятелей — Джон Хэнкок, который первым поставил свою подпись под Декларацией независимости.

Современные ученые называют семь основных характеристик почерка, по которым можно создать портрет человека: размер и форма букв, их наклон, направление строк, интенсивность нажима, характер написания слов, общая оценка почерка.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Михаил Сапожников

Родился 23 января 1905 года в Пишпеке. Генерал-майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

forums-su.com
Фото forums-su.com. Михаил Сапожников
В 1926 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С сентября 1941-го — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года подполковник Михаил Сапожников командовал 30-й отдельной истребительно-противотанковой артиллерийской бригадой 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр. 30 сентября 1943-го под руководством Сапожникова его бригада успешно переправилась на плацдарм на западном берегу Днепра в районе села Мишурин Рог Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР, после чего удерживала его, отразив большое количество немецких контратак.

За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» подполковник Михаил Сапожников удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1958 году в звании генерал-майора уволен в запас. Проживал и работал в Саратове.

Умер 4 июня 1964 года.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/284748/
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