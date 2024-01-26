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Общество

Все 29 маршрутов движения муниципальных автобусов в Бишкеке

За последний месяц в столицее открыли два новых кольцевых муниципальных автобусных маршрута и сегодня их количество достигло 29. Еще три — № 34, 146 и 162 — изменили. Кроме того, Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, с 27 января начинает обслуживать маршрут №17 и прекращает №31. Последний передали ОсОО «Эко пассажирские перевозки».

В утренние и вечерние часы пик, по данным БПАТП, время интервала может увеличиться до 20-30 минут в связи с большими заторами на центральных улицах города. В другое время промежуток между автобусами составляет 8-10 минут.

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Отметим, что муниципалитет планирует постепенно отказаться от маршрутных такси, по крайней мере, в центральной части столицы, и запускает вместо них на линии большие автобусы.

В мэрии Бишкека предоставили редакции 24.kg все действующие схемы движения муниципальных автобусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/281070/
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