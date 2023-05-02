Передача земель Бишкека в госсобственность. Мэрия разработала положение

Мэрия предлагает утвердить положение о порядке предоставления земельных участков в безвозмездное пользование на территории Бишкека. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в законодательстве нет нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления права безвозмездного пользования муниципальными земельными участками государственным и муниципальным землепользователям. Проект постановления разработан для приведения к единообразию правоприменительной практики.

Напомним, ранее стало известно, что столичная прокуратура внесла протест на постановление БГК от 16 декабря 2022 года «О разработке нормативного правового акта в сфере регулирования земельных правоотношений в Бишкеке», которым горкенеш поручал мэрии разработать положение о порядке передачи муниципального имущества в государственную собственность. По словам Таалайбека Усубалиева, отдано более 56 гектаров (восемь участков) в южной зоне столицы, их примерная рыночная стоимость — 4,5 миллиарда сомов.

Депутаты БГК протест прокуратуры отклонили.

ОФ «Наше право» подал в Административный суд Бишкека иск к мэрии о признании недействительными шести постановлений муниципалитета о предоставлении земельных участков управлению делами президента под различные объекты. Но представители мэрии в качестве ответчика на первое заседание не явились.