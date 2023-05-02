04:30
USD 89.43
EUR 96.32
RUB 0.97
Общество

Передача земель Бишкека в госсобственность. Мэрия разработала положение

Мэрия предлагает утвердить положение о порядке предоставления земельных участков в безвозмездное пользование на территории Бишкека. Соответствующий проект постановления БГК вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в законодательстве нет нормативного правового акта, регламентирующего порядок предоставления права безвозмездного пользования муниципальными земельными участками государственным и муниципальным землепользователям. Проект постановления разработан для приведения к единообразию правоприменительной практики.

Напомним, ранее стало известно, что столичная прокуратура внесла протест на постановление БГК от 16 декабря 2022 года «О разработке нормативного правового акта в сфере регулирования земельных правоотношений в Бишкеке», которым горкенеш поручал мэрии разработать положение о порядке передачи муниципального имущества в государственную собственность. По словам Таалайбека Усубалиева, отдано более 56 гектаров (восемь участков) в южной зоне столицы, их примерная рыночная стоимость — 4,5 миллиарда сомов.

Депутаты БГК протест прокуратуры отклонили.

ОФ «Наше право» подал в Административный суд Бишкека иск к мэрии о признании недействительными шести постановлений муниципалитета о предоставлении земельных участков управлению делами президента под различные объекты. Но представители мэрии в качестве ответчика на первое заседание не явились.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264689/
просмотров: 2205
Версия для печати
Материалы по теме
Мэр Бишкека проверил работу городских служб. Какие поручения даны
Акылбек Жапаров: Бишкек должен стать локомотивом нашей экономики
Подозреваемого в крупном мошенничестве задержали на Иссык-Куле
Государству вернули землю стоимостью более 5 миллионов сомов
Мэрии передают в собственность участки и здание, где открыли новый автовокзал
В мэрии Бишкека хотят обязать абонентов устанавливать счетчики холодной воды
Нормы водопотребления в Бишкеке хотят пересмотреть. Кому придется платить больше
Имущество ипподрома «Ак-Кула» хотят приватизировать и продать
Местные чиновники Чуйской области подозреваются в незаконной продаже земли
Повторится ли ситуация с нехваткой воды? Что делает Бишкекводоканал
Популярные новости
Когда в&nbsp;Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики Когда в Бишкеке потеплеет, рассказали синоптики
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Сильные морозы. В&nbsp;школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки Сильные морозы. В школах Бишкека три дня будут сокращенные уроки
Обязательная аттестация учителей. Не&nbsp;потеряем&nbsp;ли мы&nbsp;последних педагогов? Обязательная аттестация учителей. Не потеряем ли мы последних педагогов?
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
18 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 февраля, суббота
21:57
Пропавший 84 года назад грузовой корабль нашли в США
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 февраля: в Бишкеке без осадков
20:05
Сход снежных лавин. Автодорога Каракол — Энилчек временно закрыта
19:24
Более 123 миллионов сомов выплатили пострадавшим на производстве в 2023 году
17:58
В Бишкеке задержали подозреваемых в серии карманных краж. Один из них член ОПГ