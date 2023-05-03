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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 14 часов 9 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 45 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Гагарина, Фрунзе, жилмассив «Тынчтык»;
  • 9.30-16.00 — улица Лермонтова, 2, 4, 6;
  • 11.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Бектенова;
  • 9.00-17.00 — улицы Фрунзе, 93-А, отрезки улиц Гончарная-2, Красный строитель, Чон-Коргонская, переулок Гончарный, село Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Парковая, Садовая, Школьная);
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 7-9, 19-20, 105-107);
  • 12.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 19-20, 104-107).

  • 8.00-22.00 — район, ограниченный улицами Ахунбаева, Курчатова, Тыналиева и Минжилкиева.

У кого намечается той

Азизбек Турсунбаев

Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Сергей Пакура

Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.

Памятные даты

Всемирный день свободы печати

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).

Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/264677/
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