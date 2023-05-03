В Бишкеке 3 мая солнечно. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День увеличился до 14 часов 9 минут.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-17.00 — 8-й микрорайон, 45 (1-2-й подъезды), отрезки улиц Гагарина, Фрунзе, жилмассив «Тынчтык»;
- 9.30-16.00 — улица Лермонтова, 2, 4, 6;
- 11.00-17.00 — отрезки улиц Джантошева, Бектенова;
- 9.00-17.00 — улицы Фрунзе, 93-А, отрезки улиц Гончарная-2, Красный строитель, Чон-Коргонская, переулок Гончарный, село Рассвет (улицы Веселая, Дружбы, Лесхоз, Парковая, Садовая, Школьная);
- 9.00-12.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 7-9, 19-20, 105-107);
- 12.30-17.00 — жилмассив «Калыс-Ордо» (улица Калыс-Ордо, 19-20, 104-107).
- 8.00-22.00 — район, ограниченный улицами Ахунбаева, Курчатова, Тыналиева и Минжилкиева.
У кого намечается той
Азизбек Турсунбаев
Родился 3 мая 1966 года. Депутат Жогорку Кенеша.
Сергей Пакура
Родился 3 мая 1983 года. Легкоатлет, участник Олимпиады в Пекине.
Памятные даты
Всемирный день свободы печати
Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно с 1992-го по инициативе представителей независимой печати стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Эта дата выбрана в ознаменование Виндхукской декларации о содействии обеспечению независимости и плюрализма африканской печати, принятой 3 мая 1991 года на семинаре, организованном ЮНЕСКО и ООН в Виндхуке (Намибия).
Этот день является ежегодным напоминанием международному сообществу о том, что свобода печати и выражения мнений является основным правом, закрепленным во Всеобщей декларации прав человека.
Куда сходить
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
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