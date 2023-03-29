В Бишкеке члены еще одного гаражного кооператива получили уведомление о сносе

В Бишкеке члены гаражного кооператива № 45, расположенного на улице Московской, получили уведомление о сносе. Об этом 24.kg сообщил участник объединения, включающего около 350 гаражей.
«Накануне вечером пришли представители муниципалитета и развесили на гаражах уведомление о том, что в течение двух недель территория должна быть освобождена, в противном случае снос будет осуществлен в принудительном порядке. Каким варварским способом это делается, мы все видели. Когда техника крушит и ломает гаражи и переворачивает все их содержимое. Наплевательское отношение к собственности граждан и их имуществу.
Несколько дней назад на место приезжал мэр с большой группой сопровождающих. Махнул рукой и заявил, что здесь планируется строительство транспортной развязки. Серьезно? В тупике, у обрыва реки Аламедин и перед железной дорогой? Ни проекта, ничего нам не показали. Скорее всего, никакого проекта не существует. Просто продолжается отъем земли у граждан в центре столицы под коммерческие цели. На месте сноса всех предыдущих кооперативов никакого строительства или благоустройства так и не начато. Теперь очередь добралась и до нас», — написал он.
Напомним, в марте 2022 года в Бишкеке снесли гаражный кооператив № 20. Владельцы пытались препятствовать работам и позже обратились к президенту Садыру Жапарову с открытым обращением. Их также поддержали депутаты Жогорку Кенеша Дастан Бекешев и Исхак Масалиев. Но это не помогло.
Тогда городские чиновники уверяли, что на месте кооператива планируется построить многоярусную автопарковку. Однако спустя время стало известно, что здесь появятся многоэтажные дома.
В ноябре демонтировали еще один кооператив, расположенный возле Орто-Сайского рынка, несмотря на то что ранее вице-мэр Нурдан Орунтаев заявлял 24.kg, что сноса гаражей в планах мэрии нет. Позже он признался, что недоговаривал. А с середины октября 2022 года муниципалитет перестал продлевать договоры аренды земли с гаражными кооперативами столицы и разослал им уведомления о необходимости подписания договора с муниципальным предприятием «Бишкекские парковки и стоянки». Отказ от соглашения грозит сносом.
Власти города уверяют, что так они пытаются навести порядок в сфере. Собственники гаражей считают, что их вводят в заблуждение и пытаются лишить имущества. Члены кооперативов объединились и создали движение по защите своих прав.