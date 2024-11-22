Милиция задержала мужчин, устроивших стычку во время сноса гаражей в «Джале»

В Бишкеке задержали двух мужчин, которые устроили конфликт с представителями мэрии при сносе гаражей в микрорайоне «Джал». Информацию об этом предоставила пресс-служба УВД Ленинского района.

Напомним, что сегодня, 22 ноября, произошла стычка между владельцами гаражей, расположенных на улице Псковской, 71, и сотрудниками муниципалитета, которые приехали сносить конструкции. Члены кооператива заявили, что никаких документов о сносе не видели. Один из них облил сотрудников мэрии водой из канистры. Другой мужчина разбил лобовое стекло спецтехники «Тазалыка».

Ситуацию урегулировал начальник УВД Ленинского района Азамат Байгазиев. Он уговорил владельцев гаражей действовать в рамках закона и пропустить технику. Начался демонтаж.

В милиции сообщили, что в следственную службу доставлены два владельца гаражей. В отношении 46-летнего С.С. возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР, после чего его поместили в ИВС ГУВД Бишкека. Кроме того, 20-летнего К.Б. задержали по административной статье за мелкое хулиганство.