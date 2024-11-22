Председателя гаражного кооператива предупредили о сносе две недели назад

Председателя гаражного кооператива № 22 предупреждали о сносе еще две недели назад. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Напомним, сегодня произошла стычка между владельцами гаражей, расположенных на улице Псковской, 71, и сотрудниками муниципалитета, которые приехали сносить конструкции. Члены кооператива заявили, что никаких документов о сносе не видели. Один из них облил сотрудников мэрии водой из канистры. Другой мужчина разбил лобовое стекло спецтехники «Тазалыка».

Ситуацию урегулировал начальник УВД Ленинского района Азамат Байгазиев. Он уговорил владельцев гаражей действовать в рамках закона и пропустить технику. Начался демонтаж.

В пресс-службе столичной мэрии рассказали, что еще 6 ноября председателю гаражного кооператива С.Сапрыкину направили письмо о добровольном освобождении муниципальной территории.

«Спустя неделю, 12 ноября, на 250 гаражах разместили уведомления о добровольном демонтаже. При этом председатель взял обязательство о добровольном демонтаже объектов. Демонтировано 10 гаражей, некоторые владельцы проводят демонтаж самостоятельно», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что участок, на котором расположены гаражи, передан Национальной федерации бокса КР до 16 февраля 2028 года под многофункциональный спортивный комплекс с объектами социального, культурного и бытового назначения, ареной бокса и двухуровневой парковкой.