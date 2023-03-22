В Москве кыргызстанцы будут голосовать по электронным бюллетеням

Мобильные группы ЦИК и Министерства цифрового развития проводят информационно-разъяснительную работу для кыргызстанцев, находящихся Москве, о порядке участия в электронном голосовании.

На местных выборах, в трех айыльных кенешах Баткенского района: в Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском кенешах, апробируют в пилотном режиме электронное голосование.

Мобильные группы в Москве также оказывают гражданам услуги по сбору биометрических данных, получению облачной электронной подписи и подаче заявлений для участия в электронном голосовании.

Впервые электронное голосование позволит участвовать в выборах избирателям, являющимся членами местного сообщества, имеющим постоянную прописку в указанных трех айыльных аймаках, но не имеющим возможности проголосовать в день выборов на избирательном участке.

Для участия в электронном голосовании избирателю за рубежом необходимо до 24 марта подать электронное заявление через сервис «Кабинет избирателя» (voter-cabinet.srs.kg) на портале избирателей «Тизме» (tizme.gov.kg). При подаче электронного заявления избиратель проходит биометрическую идентификацию по параметрам лица Face ID либо авторизацию через облачную электронную подпись.