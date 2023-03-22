В Москве кыргызстанцы будут голосовать по электронным бюллетеням

Мобильные группы ЦИК и Министерства цифрового развития проводят информационно-разъяснительную работу для кыргызстанцев, находящихся Москве, о порядке участия в электронном голосовании.
На местных выборах, в трех айыльных кенешах Баткенского района: в Самаркандекском, Ак-Сайском и Ак-Татырском кенешах, апробируют в пилотном режиме электронное голосование.
Мобильные группы в Москве также оказывают гражданам услуги по сбору биометрических данных, получению облачной электронной подписи и подаче заявлений для участия в электронном голосовании.
Впервые электронное голосование позволит участвовать в выборах избирателям, являющимся членами местного сообщества, имеющим постоянную прописку в указанных трех айыльных аймаках, но не имеющим возможности проголосовать в день выборов на избирательном участке.
Для участия в электронном голосовании избирателю за рубежом необходимо до 24 марта подать электронное заявление через сервис «Кабинет избирателя» (voter-cabinet.srs.kg) на портале избирателей «Тизме» (tizme.gov.kg). При подаче электронного заявления избиратель проходит биометрическую идентификацию по параметрам лица Face ID либо авторизацию через облачную электронную подпись.
По всем вопросам можно получить консультацию по номерам:
- мобильная группа: +996554110501 (WhatsApp, Бурул);
+88003018318 (из России звонки бесплатные);
- ЦИК, Бишкек: 1255; +996312660240;
- +996550110808 (WhatsApp, Бермет); +996701702111 (WhatsApp, Кайрат),