23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском, Чуйском предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — отрезки улиц Рязанской, Курманджан Датки, Буденного, Юнусалиева, Медерова, 8-й микрорайон, 36, микрорайон «Тунгуч», 75-80;

9.00-17.00 — улица Токтогула, 200, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Боталиева, Щербакова, Профессора Зимы, Саадаева, Медерова, Ашхабадской, Скрябина, проспекта Чуй, переулок Наримановский, жилмассив «Ак- Орго» (улицы Огуз-Ата, Алтын-Казык, Жетиген), село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, переулки Западный, Полярный);

9.30-15.30 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Кара-Суйская, Веселая, переулок Кара-Суйский);

9.30-17.00 — отрезки улиц Залкар, Улукман, Щербакова;

12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Новая, переулок Средний).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-18.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Алма-Атинская, Восточная, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, ГЭСовская, Строительная, переулок Чуйский), Садовое, Восток (улицы Маркса, Веселая, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), жилмассив «16 га»;

9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Фрунзе, Молодежная, Алма-Атинская, 6-й распред, Советская, Виноградная, Крупская, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (6-я голова), Лебединовка (улицы Горького, Набережная), Восток (улицы Сейтека, Семетея, Курманбека), Арашан (улицы Проектируемая, Бектембаева, Аламединская, Полевая, Акматова);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Маловодное, Кара-Сакал, Новое, Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Якупбаева, Билалы, Ибрагимова, Табышалиева, Свечникова, Исмаила, Свечникова, Заречная, Кулова, Проектируемая, Абакир, Жыламыш, Конок, Кенжебек Назар, Жылжымышова, Молдобай);

11.00-17.00 — село Талтак (улицы Центральная, Абая);

8.00-17.00 — села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Иссык-Куль, Ак-Буура, Парковая, Вишневая, Проектируемая, Сары-Озон, Кун-Туу, Кипкалова, 1-я Селекция, Средняя-Шорго, Степная, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский);

9.00-17.00 — села Манас (улица Школьная), Военно-Антоновка (улицы Проектируемая, МТФ, контур 148 и 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай»), Новопавловка (улицы Луговая, Фрунзе, Корсаковых, Ворошилова, Пушкина, Деповская, Тынчтык, Ошская, Пишпек), Национальное (улицы Садовая, Новая Ключевая-1, Московская), Сокулук (улицы Кайназаровой, Набережная, Кирова), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица Кирова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Ключевая), Беловодское (улица Луговая), Спартак (улица Гагарина), Александровка (улица Комсомольская от улицы Колхозной до Буденного);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Новониколаевка (улицы Школьная, Ново-Садовая, Пушкина, Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Ильича, Садовая, Мира, 5, Коммунистическая, 16, Космонавтов, 5-9, переулок Ленинский);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Кюрпюльдек, Ровное;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — город Кант (улицы Гастелло, Абдраимова, Маяковского, Ленина, Панфилова, переулок Кара-Суйский);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Ленина), Буденовка (улица Богатырева, кошара, водокачка), Нурмамбет;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 2а, 75, улицы Кирова, Шамсинская, Куренкеева, Дубовицкого, Гравийная, Ленина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Интернат (улица Интернатская);

Кеминский РЭС