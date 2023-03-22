07:41
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в Бишкекском, Чуйском предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — отрезки улиц Рязанской, Курманджан Датки, Буденного, Юнусалиева, Медерова, 8-й микрорайон, 36, микрорайон «Тунгуч», 75-80;
  • 9.00-17.00 — улица Токтогула, 200, отрезки улиц Тимура Фрунзе, Гагарина, Боталиева, Щербакова, Профессора Зимы, Саадаева, Медерова, Ашхабадской, Скрябина, проспекта Чуй, переулок Наримановский, жилмассив «Ак- Орго» (улицы Огуз-Ата, Алтын-Казык, Жетиген), село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, переулки Западный, Полярный);
  • 9.30-15.30 — село Маевка (улицы Ала-Арчинская, Кара-Суйская, Веселая, переулок Кара-Суйский);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Залкар, Улукман, Щербакова;
  • 12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Чагая, Новая, переулок Средний).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Ленинское (улицы Коммунарская, Алма-Атинская, Восточная, Речная, Подгорная, тупик Алма-Атинский), Мыкан (улицы Линейная, ГЭСовская, Строительная, переулок Чуйский), Садовое, Восток (улицы Маркса, Веселая, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), жилмассив «16 га»;
  • 9.00-17.00 — села Виноградное (улицы Ленина, Фрунзе, Молодежная, Алма-Атинская, 6-й распред, Советская, Виноградная, Крупская, Лермонтова, Новостройка, Спортивная, Токтогула, Чуйская), Полевое (улицы Полевая, Прудная, Садовая, Озерная), Привольное (6-я голова), Лебединовка (улицы Горького, Набережная), Восток (улицы Сейтека, Семетея, Курманбека), Арашан (улицы Проектируемая, Бектембаева, Аламединская, Полевая, Акматова);

Сокулукский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Маловодное, Кара-Сакал, Новое, Кызыл-Туу (улицы Мамеева, Якупбаева, Билалы, Ибрагимова, Табышалиева, Свечникова, Исмаила, Свечникова, Заречная, Кулова, Проектируемая, Абакир, Жыламыш, Конок, Кенжебек Назар, Жылжымышова, Молдобай);
  • 11.00-17.00 — село Талтак (улицы Центральная, Абая);
  • 8.00-17.00 — села Селекционное (улицы Достук, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Иссык-Куль, Ак-Буура, Парковая, Вишневая, Проектируемая, Сары-Озон, Кун-Туу, Кипкалова, 1-я Селекция, Средняя-Шорго, Степная, Селекционная, Плодоовощная, Чам-Гаран, Таш-Рабат, Чатыр-Кол, Ак-Эмир, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинский);
  • 9.00-17.00 — села Манас (улица Школьная), Военно-Антоновка (улицы Проектируемая, МТФ, контур 148 и 151, жилмассивы «Келечек», «Шанхай»), Новопавловка (улицы Луговая, Фрунзе, Корсаковых, Ворошилова, Пушкина, Деповская, Тынчтык, Ошская, Пишпек), Национальное (улицы Садовая, Новая Ключевая-1, Московская), Сокулук (улицы Кайназаровой, Набережная, Кирова), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица Кирова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улица Ключевая), Беловодское (улица Луговая), Спартак (улица Гагарина), Александровка (улица Комсомольская от улицы Колхозной до Буденного);

Жайылский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ставрополовка, Кара-Суу, Новониколаевка (улицы Школьная, Ново-Садовая, Пушкина, Фрунзе), город Кара-Балта (улицы Ильича, Садовая, Мира, 5, Коммунистическая, 16, Космонавтов, 5-9, переулок Ленинский);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Кюрпюльдек, Ровное;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Кант (улицы Гастелло, Абдраимова, Маяковского, Ленина, Панфилова, переулок Кара-Суйский);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Кен-Булун (улицы Тоголока Молдо, Ленина), Буденовка (улица Богатырева, кошара, водокачка), Нурмамбет;

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 2а, 75, улицы Кирова, Шамсинская, Куренкеева, Дубовицкого, Гравийная, Ленина);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Интернат (улица Интернатская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Нур (улица Ладышева), город Кемин (улица Каракольская), село Шабдан (улица Назар-Ата).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261350/
просмотров: 5400
Версия для печати
Материалы по теме
4 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
1 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
30 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
29 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
22 ноября: где в Бишкеке отключат свет
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Арстан Алай найден мертвым в&nbsp;колонии &#8470;&nbsp;31 Арстан Алай найден мертвым в колонии № 31
Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб Пропали свет, газ, вода... Телефоны самых важных городских служб
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
8 января, понедельник
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 января, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 января: снег
19:00
Афиша Бишкека на неделю: выставки и спектакль
16:43
В Бишкеке задержан россиянин, ранее объявленный в розыск за тяжкие преступления
16:00
Чудаки парковки. Нарушители оставляют авто на тротуарах и пешеходных переходах
15:00
Раннее утро в Бишкеке и закат в городе Ош. Фото читателей 24.kg