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Общество

Пожарные дружины могут появиться в городах и селах Кыргызстана

Министерство чрезвычайных ситуаций разработало проект постановления кабмина «Об утверждении Положения о добровольных пожарных формированиях в Кыргызской Республике». Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, Законом «О пожарной безопасности» предусмотрены добровольные пожарные формирования. Постановлением правительства от 1994 года «О добровольных пожарных формированиях предприятий, организаций и учреждений КР» утверждены принципы деятельности таких формирований, организаций и учреждений, что ограничивает возможности действия по тушению пожаров в жилом секторе.

Поэтому, подчеркивают в ведомстве, необходимо разработать положение о добровольных пожарных формированиях, «учитывая нынешнюю ситуацию и реформы органов исполнительной власти», предусмотреть основные принципы создания и деятельности добровольной пожарной дружины на территориях.

«В настоящее время практически во всех странах мира наряду с профессиональной пожарной охраной существуют добровольные пожарные формирования. С развитием цивилизации в разных государствах стали появляться добровольные объединения людей, чьей задачей было тушение пожаров в конкретных населенных пунктах. Их организационная структура, система управления, формы мотивации работников определяются региональными и национальными факторами и традициями», — заметили в МЧС.

В ведомстве добавляют, что опыт по борьбе с пожарами, опыт зарубежных стран говорит о том, что наиболее рациональным способом решения этой проблемы является развитие института добровольной пожарной дружины, основной задачей которой предусмотрено участие в тушении возгораний в неприкрытых подразделениями пожарно-спасательных частей населенных пунктах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261300/
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