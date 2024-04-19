16:15
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Власть

Увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам предложил депутат Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков предложил увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики» награждают кыргызстанцев, сдавших кровь 30 и более раз бесплатно, платно — 45 и более раз, плазму —60 и более раз.

Читайте по теме
Цена жизни. Как стать донором крови и какую пользу это принесет

«Если Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для обеспечения кровью 1 тысячи человек должно быть 40 доноров, то в Кыргызстане их всего 6-7. Из года в год в нашей стране растет число различных заболеваний и увеличивается количество операций, требующих переливания крови. В результате в последние годы ситуация в Республиканском центре крови обострилась. По данным центра, из-за малого числа доноров, сдающих кровь по собственному желанию, большинство холодильников, в которых хранится плазма, остались пустыми», — отмечает депутат.

Сегодня в Кыргызстане за две дозы плазмы донорам выплачивают 500 сомов.

По словам депутата, Центр крови много лет стремится поднять цену, но вопрос так и не решен.

Нуржигит Кадырбеков добавляет, что в соответствии со статьей 13 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании» пенсионерам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики» или «Почетный донор СССР», установлены доплаты в размере расчетного показателя — 100 сомов. По его мнению, есть необходимость увеличения ее до 1 тысячи сомов.

В Кыргызстане 1 тысяча 554 человека, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики», из них 810 человек — пенсионеры.

Депутат считает, что повышение доплат к пенсиям было бы дополнительным стимулом для других граждан стать донорами.

Если предложение будет принято, то из республиканского бюджета дополнительно потребуется 9 миллионов 720 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/292021/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане проживает 1 тысяча 868 детей-сирот
В Кыргызстане разработан порядок деятельности параюристов
В Кыргызстане заключенным могут разрешить совершать интернет-покупки
Сотрудникам правоохранительных органов хотят разрешить приватизировать жилье
Экс-торага Жогорку Кенеша предлагают наделить привилегиями
Штрафовать за сбор денег в школе предлагает депутат Жогорку Кенеша
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
У военных, охранявших границу СНГ с Афганистаном, может появиться свой день
Штрафы за выброс мусора в неположенном месте предлагают повысить
Портал общественного обсуждения работает некорректно. Просят срочно исправить
Популярные новости
Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с&nbsp;наркотиками. Комментарий главы ГКНБ Власти Кыргызстана озабочены ситуацией с наркотиками. Комментарий главы ГКНБ
Смеяться будете в&nbsp;другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера&nbsp;ЖК Смеяться будете в другом месте. Эльвира Сурабалдиева раскритиковала спикера ЖК
Закрытие Фонда &laquo;Сорос&nbsp;&mdash; Кыргызстан&raquo;. Комментарий администрации президента Закрытие Фонда «Сорос — Кыргызстан». Комментарий администрации президента
Поддержит&nbsp;ли Центральная Азия Иран в&nbsp;конфликте с&nbsp;Израилем? Мнение экспертов Поддержит ли Центральная Азия Иран в конфликте с Израилем? Мнение экспертов
Бизнес
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и&nbsp;культуры&nbsp;&mdash; Сергей Соколов Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная компания &laquo;Ала-Тоо Кредит&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная компания «Ала-Тоо Кредит»
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
19 апреля, пятница
16:12
Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут исторический документ Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев подпишут историческ...
16:08
Генпрокурор Курманкул Зулушев избран президентом Федерации кок-бору
16:03
Увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам предложил депутат Жогорку Кенеша
16:00
Блокировка TikTok лишает граждан развития бизнеса и культуры — Сергей Соколов
15:44
Проект кыргызской солнечной станции презентуют на форуме в Вене