Увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам предложил депутат Жогорку Кенеша

Депутат Жогорку Кенеша Нуржигит Кадырбеков предложил увеличить доплаты к пенсиям почетным донорам. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики» награждают кыргызстанцев, сдавших кровь 30 и более раз бесплатно, платно — 45 и более раз, плазму —60 и более раз.

Читайте по теме Цена жизни. Как стать донором крови и какую пользу это принесет

«Если Всемирная организация здравоохранения заявляет, что для обеспечения кровью 1 тысячи человек должно быть 40 доноров, то в Кыргызстане их всего 6-7. Из года в год в нашей стране растет число различных заболеваний и увеличивается количество операций, требующих переливания крови. В результате в последние годы ситуация в Республиканском центре крови обострилась. По данным центра, из-за малого числа доноров, сдающих кровь по собственному желанию, большинство холодильников, в которых хранится плазма, остались пустыми», — отмечает депутат.

Сегодня в Кыргызстане за две дозы плазмы донорам выплачивают 500 сомов.

По словам депутата, Центр крови много лет стремится поднять цену, но вопрос так и не решен.

Нуржигит Кадырбеков добавляет, что в соответствии со статьей 13 Закона КР «О государственном пенсионном социальном страховании» пенсионерам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики» или «Почетный донор СССР», установлены доплаты в размере расчетного показателя — 100 сомов. По его мнению, есть необходимость увеличения ее до 1 тысячи сомов.

В Кыргызстане 1 тысяча 554 человека, награжденных нагрудным знаком «Почетный донор Кыргызской Республики», из них 810 человек — пенсионеры.

Депутат считает, что повышение доплат к пенсиям было бы дополнительным стимулом для других граждан стать донорами.

Если предложение будет принято, то из республиканского бюджета дополнительно потребуется 9 миллионов 720 тысяч сомов.