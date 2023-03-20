Изнасилование 13-летней. В Бишкеке пройдет акция в поддержку девочки

В Бишкеке пройдет акция в поддержку изнасилованной милиционерами 13-летней девочки. Об этом пишут активисты в социальных сетях.

Фото из Facebook. Акция в поддержку девочки

Известно, что акцию планируют провести возле здания Верховного суда 22 марта в 10.00. Родные ребенка опасаются, что виновные могут уйти от наказания.

Ранее об этом также заявлял и депутат парламента Жанар Акаев. Он обращался к заместителю председателя ВС КР Нургуль Бакировой и просил проконтролировать рассмотрение уголовного дела в высшей инстанции.

Активисты требуют вынести законное и справедливое решение.

Напомним, преступление совершено в 2021 году. В марте 2022-го задержаны подозреваемые — два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший работник ОВД). Судебный процесс начался в июле прошлого года. До этого рассмотрение неоднократно откладывалось.

В Первомайском районном суде Бишкека также рассматривалось дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.

В итоге Н.К. (охранник рынка) приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, А.Э. (участковый милиции) — к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. К.Д. (инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района) суд также приговорил к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Коллегия Бишкекского городского суда под председательством Мирада Динеева смягчила приговор обвиняемым, сократив сроки отбывания наказания до шести и девяти лет.