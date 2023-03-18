Китай возобновил выдачу виз кыргызстанцам

Китай возобновил оформление виз для иностранцев, в том числе граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

По ее данным, КНР приняла решение внести следующие коррективы в визовую политику для въезда и пребывания иностранных граждан на ее территории:

— с 15 марта восстановилась въездная функция виз, выданных до 28 марта 2020 года с еще не истекшим сроком действия;

— находящиеся за рубежом учреждения Китая возобновили рассмотрение и выдачу всех категорий виз иностранцам.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что проводит работу с китайской стороной по увеличению количества мест в целях записи на электронную очередь для соискателей водительских виз КНР. Оно призывает незамедлительно обращаться в правоохранительные органы в случае наличия информации о незаконной деятельности структур или отдельных лиц, оказывающих посреднические услуги и содействие в получении виз той или иной категории.