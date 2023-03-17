19:37
USD 89.09
EUR 98.53
RUB 0.99
Общество

В Бишкеке открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева

Фото Исторического музея. Выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева

В Национальном историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева. Об этом сообщили в музее.

Экспозиция «Жизнь, посвященная народу» рассказывает о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Перед собравшимися выступила директор Национального музея Жылдыз Бакашова, которая подчеркнула, что имя этого партийного деятеля Кыргызстана вписано золотыми буквами в историю республики.

Читайте по теме
90-летие Абсамата Масалиева отметят в Кыргызстане. Садыр Жапаров подписал указ

Депутат парламента Исхак Масалиев напомнил, что юбилей выдающегося деятеля будет отмечен на государственном уровне. Будут организованы различные мероприятия, которые напомнят молодому поколению о роли Абсамата Масалиева в становлении кыргызской государственности.

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Умер в 2004-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261119/
просмотров: 3198
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: выставки, детские спектакли и концерты
Афиша Бишкека на неделю: новогодние сказки, эковыставка и концерт
Выставка племенных лошадей пройдет в Бишкеке
Афиша Бишкека на выходные: премьеры, рождественская ярмарка и выставки
Не обесценивай. В Бишкеке проходит выставка о значимости домашнего труда женщин
Афиша Бишкека на выходные: премьера спектакля, саундтреки и выставки
Афиша Бишкека на выходные: аниме-фестиваль, «Кармен» и выставка художниц
Афиша Бишкека на выходные: Бишкекский фестиваль, «Куклы» и скрипичная музыка
Певица Анжелика представила Кыргызстан на туристической выставке в Японии
В Бишкеке пройдет выставка, посвященная Чингизу Айтматову
Популярные новости
Рождество Христово. Как и&nbsp;почему отмечают праздник Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
На&nbsp;площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На&nbsp;нем 39&nbsp;лучей, вместо&nbsp;40 На площади Ала-Тоо водрузили новый флаг. На нем 39 лучей, вместо 40
Такси Бишкека. Куда звонить и&nbsp;у&nbsp;каких служб есть приложения Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
Житель Ноокена после обращения к&nbsp;Камчыбеку Ташиеву получил первые документы Житель Ноокена после обращения к Камчыбеку Ташиеву получил первые документы
Бизнес
Новогодние каникулы с&nbsp;MegaPay Новогодние каникулы с MegaPay
&laquo;7&nbsp;АТА&raquo; (&laquo;Жети Ата&raquo;) сближает поколения «7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения
Новый уровень комфортного зимнего отдыха от&nbsp;MEGA Новый уровень комфортного зимнего отдыха от MEGA
Все дома в&nbsp;Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к&nbsp;интернету и&nbsp;кабельному&nbsp;ТВ Все дома в Бекмолдоевском айыл окмоту подключат к интернету и кабельному ТВ
6 января, суббота
17:51
Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура начала проверку Самоубийство Арстана Алая. Генеральная прокуратура нача...
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 6 января. Больше всего подорожали помидоры
12:00
Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее
10:00
Рождество Христово. Как и почему отмечают праздник
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 6 января 1956 года
5 января, пятница
22:53
«Тетрис» покорен. Американский подросток первым в истории прошел игру до конца
22:00
Такси Бишкека. Куда звонить и у каких служб есть приложения
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 января: будет солнечно
19:30
Почти 32 миллиона рублей зарплаты вернули кыргызстанским мигрантам в России