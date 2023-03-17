В Бишкеке открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева

В Национальном историческом музее открылась выставка, посвященная 90-летию Абсамата Масалиева. Об этом сообщили в музее.

Экспозиция «Жизнь, посвященная народу» рассказывает о деятельности одного из самых известных политиков страны.

Перед собравшимися выступила директор Национального музея Жылдыз Бакашова, которая подчеркнула, что имя этого партийного деятеля Кыргызстана вписано золотыми буквами в историю республики.

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Депутат парламента Исхак Масалиев напомнил, что юбилей выдающегося деятеля будет отмечен на государственном уровне. Будут организованы различные мероприятия, которые напомнят молодому поколению о роли Абсамата Масалиева в становлении кыргызской государственности.

Абсамат Масалиев родился 10 апреля 1933 года в селе Алыш Ошской области.

С ноября 1985-го по апрель 1991-го — первый секретарь ЦК Компаpтии Киргизии. С апреля по декабрь 1990 года — председатель Верховного Совета Кыргызстана. С сентября 1992-го — лидер Партии коммунистов.

В 2005 году за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности Абсамату Масалиеву присвоена высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» («Герой Кыргызской Республики») с вручением особого знака «Ак Шумкар».

Умер в 2004-м.