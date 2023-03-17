Кыргызстанцы несут убытки из-за машин, задержанных в Беларуси. Об этом 24.kg сообщил один из них Адиль Искандер.

По его словам, с января 2023 года на пунктах пропуска в Беларуси у него задержано четыре автотрала, на которых 21 машина.

«Четвертый раз переносят сроки проверки. Сначала говорили ждать до 15 января, потом до 15 марта, теперь снова продлили проверку на месяц. При этом нам до сих пор не предъявили акты задержания и не объяснили причины, говорят просто ждать», — сказал Адиль Искандер.

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Он отметил, что вопросы у белорусских таможенников возникают только по автомашинам 2020 года и старше, независимо от их состояния. Но разгрузить автотрал и оставить только спорную машину нельзя, задерживают весь товар.

«Мы несем убытки, клиенты отказываются от заказов, нам приходится возмещать им деньги. Люди покупали автотралы, чтобы кормить семьи, а они простаивают три месяца. Кто-то брал их в кредит. Многие потеряли водителей, поскольку те вынуждены искать новую работу. Кроме того, нам придется заплатить за каждый день стоянки. Чем дольше автомобили стоят, тем больше оплата. Сами мы ничего не можем предпринять, просим нашу таможню помочь. Но вопрос не решается», — добавил Адиль Искандер.

Ранее в МИД заявили, что основной причиной дополнительных проверок стало значительное занижение стоимости автомобильной техники в сопроводительных документах. Сообщалось, что автоперевозчики, застрявшие в Беларуси, вынуждены были вернуться в Кыргызстан без машин. По их словам, там простаивает несколько десятков груженых автовозов.