Кемпир-абадское дело. Бывший омбудсмен обратился к Садыру Жапарову

В Бишкеке родственники активистов и политиков, содержащихся под стражей по делу об организации массовых беспорядков, вновь вышли на акцию протеста. Среди собравшихся в сквере имени Максима Горького — экс-омбудсмен Турсунбек Акун. Он призвал главу государства освободить задержанных.

«Прошел 21 год с Аксыйских событий, но мы видим, что положение дел со свободой и правами людей в Кыргызстане не меняется, становится только хуже. Я призываю президента освободить задержанных, в их действиях нет вины. Призываю провести Национальный форум согласия и консолидации, курултай, на котором можно решить все политические разногласия и прийти к единству. Конфронтация — не наш путь», — сказал бывший акыйкатчи.

Фото 24.kg. Экс-омбудсмен Турсунбек Акун

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. Из них трое находятся под домашним арестом, 24 человека — в СИЗО-1.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.