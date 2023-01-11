21:50
USD 89.32
EUR 97.18
RUB 0.99
Общество

У женской сборной Кыргызстана по хоккею — героинь клипа Манижи — нашелся спонсор

У единственной женской сборной Кыргызстана по хоккею «Крылья Иссык-Куля» появился спонсор. Об этом певица Манижа Сангин (Manizha) сообщила в своем Telegram-канале.

В октябре 2022 года Манижа сняла клип с участием хоккеисток. Исполнительница написала, что начинает год с хороших новостей. Когда команда снималась в клипе, у нее не было амуниции.

«Не хватало хороших коньков и клюшек, тренировались на картофельном поле, которое каждую зиму закатывали в лед. Нашелся меценат, который помог команде сделать форму с единым дизайном», — рассказала Манижа.

По словам певицы, теперь вместе с девочками начали тренироваться и мальчики.

«Это лучший для меня подарок — когда музыка вот так по-настоящему помогает кому-то мечтать и не сдаваться, и благодаря этому есть результат. Обнимаю вас, девчонки! Так держать!» — написала Манижа.

Клип на песню Манижи Now or Never вышел в октябре 2022 года. Его снимали в Москве и Кыргызстане. О команде «Крылья Иссык-Куля» она узнала от местного UN Women, когда была в Бишкеке с визитом как посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

В клипе использовали кадры из документальных съемок фильма про девушек-хоккеисток «У нас фанатов будет много!».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255326/
просмотров: 2329
Версия для печати
Материалы по теме
Хоккеисты Кыргызстана на чемпионате мира уступили Новой Зеландии со счетом 1:12
Сборная Латвии впервые в истории завоевала медали чемпионата мира по хоккею
Юные хоккеисты из Кыргызстана выиграли турнир в Казахстане
Аплодирую участницам. Певица Манижа прокомментировала женский марш в Бишкеке
Завершились игры «Дети Азии». У Кыргызстана три медали
Сборная Кыргызстана по хоккею выиграла у команды Ирана на чемпионате мира
Сборная Кыргызстана по хоккею разгромила Малайзию на чемпионате мира — 22:0
Встреча команд Кыргызстана и Малайзии на чемпионате мира по хоккею. Прямой эфир
Сборная Кыргызстана по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира
Встреча команд Кыргызстана и Сингапура на чемпионате мира по хоккею. Прямой эфир
Популярные новости
Немного снега и&nbsp;небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в&nbsp;феврале Немного снега и небольшие морозы. Какая погода ждет кыргызстанцев в феврале
Еще два новых автобусных маршрута запускают в&nbsp;Бишкеке. Схемы движения Еще два новых автобусных маршрута запускают в Бишкеке. Схемы движения
В&nbsp;Бишкеке ненадолго потеплеет, но&nbsp;потом снова пойдет снег В Бишкеке ненадолго потеплеет, но потом снова пойдет снег
Первоклассники Бишкека уйдут на&nbsp;дополнительные каникулы. Стало известно когда Первоклассники Бишкека уйдут на дополнительные каникулы. Стало известно когда
Бизнес
Ежегодная новогодняя акция суперпризов от&nbsp;Samsung Electronics успешно завершена! Ежегодная новогодняя акция суперпризов от Samsung Electronics успешно завершена!
Удобно и&nbsp;просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay Удобно и просто! Оплачивайте электронную парковку через MegaPay
Бесплатный способ перевода денег из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Бесплатный способ перевода денег из России в Кыргызстан
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; проводит работы для бесперебойной подачи газа в&nbsp;Оше «Газпром Кыргызстан» проводит работы для бесперебойной подачи газа в Оше
3 февраля, суббота
21:32
Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного клуба Устали от шума. Бишкекчанин жалуется на музыку ночного...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 4 февраля: облачно, без осадков
20:42
В Кыргызстане хотят разводить бельгийских коров. Дают много мяса
20:14
Кыргызстанцы смогут бесплатно обучаться в вузах Ирана. Идут переговоры
19:40
Сборная Кыргызстана по футзалу обыграла команду чемпионата Каталонии