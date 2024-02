У единственной женской сборной Кыргызстана по хоккею «Крылья Иссык-Куля» появился спонсор. Об этом певица Манижа Сангин (Manizha) сообщила в своем Telegram-канале.

В октябре 2022 года Манижа сняла клип с участием хоккеисток. Исполнительница написала, что начинает год с хороших новостей. Когда команда снималась в клипе, у нее не было амуниции.

«Не хватало хороших коньков и клюшек, тренировались на картофельном поле, которое каждую зиму закатывали в лед. Нашелся меценат, который помог команде сделать форму с единым дизайном», — рассказала Манижа.

По словам певицы, теперь вместе с девочками начали тренироваться и мальчики.

«Это лучший для меня подарок — когда музыка вот так по-настоящему помогает кому-то мечтать и не сдаваться, и благодаря этому есть результат. Обнимаю вас, девчонки! Так держать!» — написала Манижа.

Клип на песню Манижи Now or Never вышел в октябре 2022 года. Его снимали в Москве и Кыргызстане. О команде «Крылья Иссык-Куля» она узнала от местного UN Women, когда была в Бишкеке с визитом как посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев.

В клипе использовали кадры из документальных съемок фильма про девушек-хоккеисток «У нас фанатов будет много!».