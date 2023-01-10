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Общество

Помощь Баткену. Кыргызстанцы купили детям и учителям зимнюю одежду и канцтовары

Детям и учителям, пострадавшим от военного вторжения Таджикистана в Баткенскую область, неравнодушные граждане и международные организации купили зимнюю одежду. Об этом 24.kg сообщила правозащитница Назгуль Турдубекова.

По ее словам, с ноября по декабрь 2022 года общественные фонды «Фонд образовательных инициатив» и «Лига защитников прав ребенка» запустили сбор средств для реализации благотворительного проекта «Мектепке барам». Его целью являлось оказание поддержки учителям и ученикам из населенных пунктов Баткенской области, пострадавших от военной агрессии Таджикистана.

В итоге собрано 907 тысяч сомов и 10 тысяч евро.

«Усилиями двух организаций, местной власти и волонтеров подготовлены списки из 250 учащихся и 50 учителей. Им предоставлены сертификаты на приобретение зимней одежды, обуви и учебных принадлежностей на центральном рынке Баткена», — сказала Назгуль Турдубекова.

Она отметила, что начиная с 10 декабря дети со своими родителями посетили центральный рынок и выбрали себе зимние куртки, обувь и канцелярские товары.

Назгуль Турдубековой
Фото Назгуль Турдубековой. Граждане купили детям и учителям Баткена зимнюю одежду

В рамках проекта «Мектепке барам» в январе 2023-го также 100 учителей и 50 учеников выпускных классов пройдут обучение по подготовке к Общереспубликанскому тестированию (ОРТ).

Организаторы проекта выражают благодарность частным лицам и организациям, оказавшим финансовую помощь: сотрудникам и Общественной инициативе Европейского банка реконструкции и развития, Кыргызско-Швейцарскому банку, Клубу профессионалов ProKG, работникам компании lalafo, общественному объединению «Ротари Клуб», Bishkek International School, ОсОО «Техно-центр» в лице Мэлса Эркинбека, фотостудии Grate в лице Перизат Сабиновой, согражданам за границей и всем лицам, совершившим пожертвования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255218/
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