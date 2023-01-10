Конфликт в Украине. Главные новости 10 января к этому часу

Специальная военная операция России в Украине продолжается больше десяти месяцев. Она началась 24 февраля 2022 года. Число жертв среди военнослужащих и мирного населения растет. Многие страны ввели против РФ жесткие санкции.

21 сентября президент Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в Российской Федерации. Кроме того, 30 сентября он подписал указы о вхождении в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, части Херсонской и Запорожской областей.

24.kg отслеживает ситуацию в Украине и публикует самые важные новости за последние сутки.

Боевые действия* Минобороны России: ВС РФ уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении в течение суток;

Истребительная авиация ВКС РФ сбила три самолета Су-25 воздушных сил Украины в ДНР;

ВС РФ уничтожили более 20 украинских военных и три пикапа на южнодонецком направлении;

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих 95-й ДШБ и 103-й бригады теробороны на краснолиманском направлении;

Войска РФ уничтожили за сутки до 50 украинских военнослужащих на донецком направлении;

Средства ПВО России за сутки уничтожили десять украинских БЛА;

ВС РФ поразили подразделения двух мотопехотных бригад ВСУ в ходе наступления на донецком направлении;

ВС РФ уничтожили в ДНР четыре самоходные артустановки Krab польского производства;

ВС РФ уничтожили в ДНР две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36. Фото из Telegram Владимира Зеленского

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел селекторное совещание. Он заявил, что РФ в 2023 году продолжит развивать ядерную триаду. Что еще сказал Шойгу: Минобороны РФ планирует в 2023 году расширить арсенал современных ударных средств российских войск;

Существует необходимость доработки снаряжения и экипировки военных до самого высокого уровня в 2023 году;

Систему управления и связи ВС РФ усовершенствуют с применением технологий искусственного интеллекта;

Работа военных комиссариатов в 2023 году должна быть модернизирована;

В 2023 году военное ведомство улучшит механизмы реагирования на инициативы граждан;

Боевую учебу ВС РФ усовершенствуют на основе практики войск в зоне СВО и Сирии;

РФ в 2023 году повысит боевые возможности ВКС. Фото из соцсетей. Бахмут Данные Генштаб ВСУ: ВСУ отразили атаки в районах 13 населенных пунктов — Белогоровка, Червонопоповка, Кузьмино Луганской области и Соледар, Белогоровка, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Водяное, Курдюмовка, Майорск, Марьинка и Победа Донецкой области;

Противник нанес 8 ракетных и 31 авиационный удар. Совершил 63 обстрела из РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре городов Харькова, Херсона, Краматорска Донецкой области и Очакова Николаевской области;

Российская армия продолжает нести потери: в больницу в Новотроицком Херсонской области за первую неделю 2023 года привезли около 120 военнослужащих РФ;

Авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов;

Украинские военные сбили 2 российских разведывательных беспилотника типа «Орлан». Сводка Института изучения войны(ISW): Российские войска закрепились в районах Соледара и Бахмута.

Президент России Владимир Путин продолжает открывать двери для дальнейшей институционализации коррупции в России посредством манипуляций с внутренним законодательством.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, похоже, прощупывает почву в российском информационном пространстве на предмет готовности к цензуре лиц, считающихся сочувствующими Украине, что нашло определенное одобрение в националистически настроенном сообществе блогеров.

Российские и украинские войска продолжали наступательные действия на линии Сватово-Кременная.

Украинские партизаны могут атаковать важные российские наземные линии связи в тыловых районах Луганской области.

Российские войска провели наземные атаки на линии фронта в Донецкой области и закрепились в районах Соледара и Бахмута.

Российские войска продолжали укреплять позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Российские силы продолжали строительство оборонительных укреплений и переброску военной техники в Запорожской области на фоне сохраняющихся опасений по поводу возможного контрнаступления украинских войск в этом районе.

Российские и украинские источники указали, что вторая волна мобилизации может быть неизбежной или уже идет. Фото из Telegram Владимира Зеленского. Украинские военные В своей сводке ISW также отмечает, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает использовать сообщения об успехах группы в Соледаре для укрепления своей компании как эффективной боевой силы. «Бойцы ЧВК «Вагнер» заявили, что за последние несколько дней захватили территорию в пределах Соледара и многие российские источники рассматривают эти успехи как признаки того, что силы компании Пригожина могут вскоре окружить Бахмут. На видео, широко разошедшемся в соцсетях 9 января, видно, как бойцы ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенный бой из стрелкового оружия возле здания городской администрации в центре Соледара», — говорится в сводке ISW. Несколько российских военных блогеров написали, что силы ЧВК «Вагнер» поквартально продвигаются в Соледаре и других важных населенных пунктах к северо-востоку от Бахмута, а также в пределах Бахмута. Пригожин заявил 9 января, что «исключительно» подразделения его компании занимают позиции в Соледаре, и отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в настоящее время ведут «ожесточенные бои за здание городской администрации». Пригожин продолжит использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные сообщения об успехах ЧВК «Вагнер» в Соледаре и Бахмуте для укрепления репутации своей компании как единственной российской группировки в Украине, способной достичь ощутимых успехов, считают эксперты ISW. Фото из Telegram Владимира Зеленского Аналитика Британской разведки: За последние четыре дня российские войска и наемники ЧВК «Вагнер» добились тактических успехов в районе населенного пункта Соледар и, вероятно, контролируют большую часть города, пишет в своей аналитике минобороны Великобритании. Соледар находится в 10 километрах к северу от Бахмута, захват которого, судя по всему, остается главной оперативной задачей России; Наступление на Соледар — это попытка обойти Бахмут с севера и нарушить работу украинских путей снабжения. Часть боев велась за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под этим районом. Обе стороны опасаются, что противник может использовать их для проникновения в тыл; Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет в ближайшее время окружить город, так как украинские силы создали стабильную линию обороны и контролируют пути снабжения. *В условиях боевых действий и информационной войны оперативно подтвердить или опровергнуть предоставляемую сторонами конфликта информацию затруднительно.

Генерал Лапин возглавил сухопутные войска Генерал-полковник Александр Лапин назначен начальником главного штаба сухопутных войск, пишет РБК со ссылкой на источник в Минобороны России. Официально о назначении Лапина на новую должность не сообщалось. Сторонники войны против Украины обвиняли его в военных ошибках. Фото из интернета. Александр Лапин Лапин был командующим Центральным военным округом России, а во время вторжения в Украину стал командовать группой «Центр». 4 июля президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России — за «мужество и героизм». Российские власти не уточняли, чем именно отличился генерал-полковник на войне против Украины. Осенью его фамилия перестала фигурировать в военных сводках — тогда на первый план вышел командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. А Лапин попал под огонь критики со стороны главных сторонников войны — Рамзана Кадырова и Евгения Пригожина. Именно на Лапина они и некоторые военные блогеры возлагали ответственность за неудачи на фронте. Кадыров называл генерала «бездарем» и обвинял в отступлении от города Лимана. Лапин пробыл командующим группировкой «Центр» до конца октября 2022-го, после чего российские СМИ сообщили о его уходе. В ноябре было официально объявлено, что на посту командующего войсками Центрального военного округа его сменил генерал-майор Александр Линьков. У генерала и до Украины был военный опыт — в 2017 году 59-летний Лапин был начальником штаба группировки российских войск в Сирии, в ноябре того же года возглавил командование Центрального военного округа, а с октября 2018 года по январь 2019-го руководил группировкой войск в Сирии, напоминает РБК. ВВС в прошлом году рассказывала о генерале Лапине, сын которого также принимал участие в военных действиях и получил награду за мужество и отвагу на фоне неудачного наступления российской армии на Сумы и Чернигов.

Отключения света в Украине Укрэнерго вводит аварийные отключения в ряде областей из-за превышения лимитов, сообщают СМИ. В Украине растет потребление электричества из-за низкой температуры и сильного ветра в большинстве регионов. Также растет потребление промышленностью и бизнесом, в том числе и ночью. В каких именно областях вводятся аварийные отключения — пока что неизвестно.

Российские активы в Эстонии передадут Украине Эстония готова первой передать Украине российские активы. План по их конфискации уже готовится, сообщают украинские СМИ со ссылкой на Bloomberg. Как сообщает издание со ссылкой на официального представителя эстонского МИД Михкеля Тамма, до конца января страна планирует подготовить законодательную базу, которая позволит использовать замороженные Таллином российские активы. Такие сроки обусловлены тем, что к тому времени Еврокомиссия тоже решит, как быть с 300 миллиардами евро замороженных резервов Центробанка РФ. Меры по передаче конфискованных средств, по данным Bloomberg, рассматривают и в Берлине, но тоже ждут консолидированной позиции ЕС, так как единоличное решение может привести к ряду юридических разбирательств. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию. Как передает ТАСС, Песков заявил: «Власти Эстонии хотят создать прецедент по конфискации активов РФ, но такие действия ничтожны с точки зрения права. Попытки конфисковать активы России будут иметь последствия для всех стран, которые попытаются это поддержать».