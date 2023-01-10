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Общество

Похолодание. УПСМ Бишкека призывает неопытных водителей воздержаться от поездок

По прогнозам синоптиков, в Кыргызстане в предстоящие дни ожидается значительное понижение температуры воздуха. В связи с этим УПСМ по Бишкеку просит водителей быть осторожными на дорогах.

«Просим всех участников дорожного движения быть внимательными на дорогах города. Особенно важным становится соблюдение дистанции между машинами, в том числе боковой интервал. Неопытным водителям рекомендуют воздерживаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Кроме того, напоминаем, что начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при гололедице, так как пока еще не обладают нужными навыками управления машиной», — говорится в сообщении.

В случае возникновения любой внештатной ситуации на дороге или дорожно-транспортного происшествия жителей столицы просят звонить по телефону 102.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/255184/
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