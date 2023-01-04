Арест врачей. Медики пожаловались на отсутствие следственных мероприятий

Сотрудники Национального центра КР по предупреждению пыток совместно с привлеченным экспертом по Стамбульскому протоколу Бермет Барыктабасовой провели 3 января превентивное посещение ИВС ГУВД Бишкека.

По данным НЦПП, в ИВС находилось 23 задержанных лица, в том числе пять женщин.

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В ходе посещения состоялась беседа с пятью задержанными врачами Городской клинической детской больницы и Национального центра охраны материнства и детства.

«От врачей заявлений на пытки или жестокое обращение не поступало. Жалобы касались того факта, что меру пресечения в виде содержания под стражей к ним применили еще 28 декабря, но с тех пор не было проведено никаких следственных мероприятий», — говорится в сообщении.

Напомним, в Бишкеке задержаны врачи Национального центра охраны материнства и детства и Городской детской больницы. Пятерых арестовали, еще одного отпустили под домашний арест.

Бермет Барыктабасова отметила, что такое происходит впервые за всю историю страны — без доказательств вины, а точнее, из-за того, что родственники умершего ребенка — высокопоставленные лица. Начат сбор средств для помощи задержанным медикам.