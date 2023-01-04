Скончался последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет. Об этом сообщила «Медуза».

По данным издания, его похоронят в родовом селе в Чечне.

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Через два года его семью переселили в Казахстан в рамках депортации чеченцев и ингушей, организованной советской властью. В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ. С 1978 года стал преподавателем экономического университета имени Плеханова в Москве.

В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, с октября 1991 года — 11-м по счету и последним в истории председателем Верховного Совета РСФСР.

А в 1993 году он вместе с вице-президентом Руцким выступил за немедленное прекращение полномочий президента России Бориса Ельцина. Этот конфликт привел в итоге к конституционному кризису и столкновениям в Москве.