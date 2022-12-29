В 2023 году Китай планирует передать Кыргызстану мобильный госпиталь. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, сегодня, 29 декабря, глава ведомства Гулнара Баатырова встретилась с послом КНР Ду Дэвэнь. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в секторе здравоохранения и подписали акт приема-передачи вакцин против COVID-19. В 2023 году планируется также передача мобильного госпиталя и приезд китайских специалистов для проведения бесплатных операций на катаракту.

Гулнара Баатырова отметила весомый вклад китайского правительства в борьбе с COVID-19 и выразила благодарность руководству КНР за помощь, оказываемую системе здравоохранения Кыргызстана.

Уточняется, что китайская сторона передала КР гуманитарный груз в виде более 500 тысяч шприцов и 500 тысяч доз инактивированной вакцины Vero Cell против коронавируса 23 ноября 2022 года.