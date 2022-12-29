Массовые аресты. Заключенным женщинам передали очистители воздуха

Женщинам, арестованным по подозрению в попытке насильственного захвата власти передали очистители воздуха. Об этом сообщила дочь Риты Карасартовой Касиет Мамырбай.

«Привезли новогодние подарки от сторонников женщинам, которые без вины содержатся в тюрьме. Асия Сасыкбаева, Гульнара Джурабаева, Орозайым Нарматова, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, это вам. Любить родину — это не преступление. Кыргызский народ поддерживает и понимает вас», — сказала неравнодушная женщина.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил : в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.