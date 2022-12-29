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Общество

Массовые аресты. Заключенным женщинам передали очистители воздуха

Женщинам, арестованным по подозрению в попытке насильственного захвата власти передали очистители воздуха. Об этом сообщила дочь Риты Карасартовой Касиет Мамырбай.

«Привезли новогодние подарки от сторонников женщинам, которые без вины содержатся в тюрьме. Асия Сасыкбаева, Гульнара Джурабаева, Орозайым Нарматова, Рита Карасартова, Клара Сооронкулова, Перизат Суранова, это вам. Любить родину — это не преступление. Кыргызский народ поддерживает и понимает вас», — сказала неравнодушная женщина.

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству «Кабар» президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 26 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254723/
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