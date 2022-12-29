COVID-19 в мире. Заразились более 658,8 миллиона, умерли более 6,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 556 тысяч 202 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 658 миллионов 866 тысяч 477 человек. Больше всего в США (100 миллионов 579 тысяч 771), Индии (44 миллиона 677 тысяч 647), Бразилии (36 миллионов 264 тысячи 721), Франции (39 миллионов 449 тысяч 665), Великобритании (24 миллиона 365 тысяч 688), России (21 миллион 473 тысячи 189), Турции (16 миллионов 919 тысяч 638), Аргентине (9 миллионов 891 тысяча 139), Иране (7 миллионов 560 тысяч 947), Колумбии (6 миллионов 328 тысяч 989), Испании (13 миллионов 670 тысяч 37), Италии (25 миллионов 21 тысяча 606) и Германии (37 миллионов 272 тысячи 430).

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 684 тысяч 279. За сутки показатель вырос на 2 тысячи 313 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 91 тысяча 454 человека, Бразилии — 693 тысячи 562, Индии — 530 тысяч 696, Мексике — 331 тысяча 71, России — 385 тысяч 626, Великобритании — 213 тысяч 997, Италии — 183 тысячи 936.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 567 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 249 тысяч 217, Таджикистане — 17 тысяч 721.