COVID-19 в мире. Заразились более 658,8 миллиона, умерли более 6,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 556 тысяч 202 человека. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.
Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 684 тысяч 279. За сутки показатель вырос на 2 тысячи 313 человек. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 91 тысяча 454 человека, Бразилии — 693 тысячи 562, Индии — 530 тысяч 696, Мексике — 331 тысяча 71, России — 385 тысяч 626, Великобритании — 213 тысяч 997, Италии — 183 тысячи 936.
В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 567 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 249 тысяч 217, Таджикистане — 17 тысяч 721.