COVID-19 в мире. Заразились более 658,3 миллиона, умерли более 6,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 713 тысяч 370 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.
Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 681 тысячи 966. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 992 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 90 тысяч 561 человек, Бразилии — 693 тысячи 199, Индии — 530 тысяч 696, Мексике — 331 тысяча 71, России — 385 тысяч 571, Великобритании — 213 тысяч 996, Италии — 183 тысячи 936.
В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 567 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 249 тысяч 217, Таджикистане — 17 тысяч 721.