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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 658,3 миллиона, умерли более 6,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 713 тысяч 370 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты.

Всего в мире с начала пандемии коронавирусом заразились 658 миллионов 310 тысяч 275 человек. Больше всего в США (100 миллионов 469 тысяч 1), Индии (44 миллиона 677 тысяч 459), Бразилии (36 миллионов 226 тысяч 287), Франции (39 миллионов 423 тысячи 584), Великобритании (24 миллиона 365 тысяч 623), России (21 миллион 467 тысяч 50), Турции (16 миллионов 919 тысяч 638), Аргентине (9 миллионов 891 тысяча 139), Иране (7 миллионов 560 тысяч 887), Колумбии (6 миллионов 328 тысяч 989), Испании (13 миллионов 670 тысяч 37), Италии (25 миллионов 21 тысяча 606) и Германии (37 миллионов 272 тысячи 430). 

Количество смертей от коронавируса достигло 6 миллионов 681 тысячи 966. За сутки показатель вырос на 1 тысячу 992 человека. В том числе в США всего с начала пандемии скончались 1 миллион 90 тысяч 561 человек, Бразилии — 693 тысячи 199, Индии — 530 тысяч 696, Мексике — 331 тысяча 71, России — 385 тысяч 571, Великобритании — 213 тысяч 996, Италии — 183 тысячи 936. 

В Кыргызстане всего зарегистрировали 206 тысяч 567 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 1 миллион 488 тысяч 306, Узбекистане — 249 тысяч 217, Таджикистане — 17 тысяч 721.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254569/
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