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Общество

Кувейтский фонд помог мэрии Бишкека установить скважину в одном из парков

При поддержке общественного фонда «Ас-Сафа» в парке на пересечении улиц Манаса и Боталиева открыли новую скважину для полива зеленых насаждений. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, водозаборное сооружение предусматривает реализацию двух функций.

«Первая состоит в отводе воды (верховодки, грунтовых вод) от поверхности в горизонты ниже. Вторая — добыча подземных вод с нижних горизонтов для полива. С помощью новой скважины поливная вода будет доставаться с глубины 32 метра», — сказали в муниципалитете.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. В парке на пересечении улиц Манаса и Боталиева открыли новую скважину для полива зеленых насаждений

Кроме того, достигнута договоренность об установке еще одной скважины в парке с устройством поливочной системы протяженностью ориентировочно 1 тысяча метров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/254504/
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