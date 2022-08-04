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Общество

Горожане просят мэрию Бишкека ввести «режим тишины»

Горожане просят разработать законопроект о тишине в ночное время. Об этом сообщил депутат Дастан Бекешев в своем Telegram-канале.

По его словам, часто поступают предложения от бишкекчан относительно разработки и инициирования закона, который запрещал бы в ночное время нарушать спокойствие, общественный порядок и тишину.

Дастан Бекешев отметил, что регулирование отношений, связанных с превышением допустимого уровня звукового давления и шума в столице, относится к вопросам местного значения.

«Мэрия Бишкека в свое время инициировала проект постановления городского кенеша «О некоторых мерах по обеспечению соблюдения общественного порядка на территории города в ночное время». К сожалению, по разным причинам он не был принят», — рассказал он.

Между тем, отметил парламентарий, пользуясь отсутствием запретов, отдельные «предприниматели ведут строительство вблизи многоэтажных домов, увеселительные заведения (ночные клубы, караоке-залы, бары и рестораны) не утруждаются устанавливать звукоизоляционные покрытия, некоторые соседи проводят ремонт или устраивают шумные ночные посиделки, а сотрудники милиции в отсутствие правовых норм поделать ничего не могут».

«Анализ показал, что муниципалитет должен принять правила тишины с 23. 00 до 7.00. Прошу мэра подготовить проект постановления и внести в городской кенеш», — заметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241474/
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