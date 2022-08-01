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Общество

Пограничники пресекли незаконный перегон скота на 3 миллиона 725 тысяч сомов

Пограничники Ала-Букинского пограничного отряда пресекли две попытки незаконного перегона крупного рогатого скота из Кыргызстана в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба ПС ГКНБ.

По ее данным, 30 июля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области пограничный наряд обнаружил гражданина, который пытался нелегально перегнать из Кыргызстана в Узбекистан 13 голов скота.

пресс-службы ПС ГКНБ
Фото пресс-службы ПС ГКНБ . Пресечена попытка незаконного перегона скота

Пограничники задержали контрабандиста — жителя села Согот Аксыйского района.

Сегодня в местности Актам Ала-Букинского района пограничники задержали жителя села Кара-Добо Аксыйского района при попытке перегона 21 головы крупного рогатого скота в Узбекистан.

По предварительным данным, общая стоимость задержанного скота составила 3 миллиона 725 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241149/
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