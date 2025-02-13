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Экономика

Налоговая служба взыскала 21,5 миллиарда сомов задолженности в 2024 году

Государственная налоговая служба объявила о значительном успехе в работе по сокращению задолженности по налогам и страховым взносам. За 2024 год в бюджет республики удалось взыскать 21 миллиард 553 миллиона сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Из общей суммы взысканных средств 18 миллиардов 690,3 миллиона сомов приходится на налоговую задолженность, а 2 миллиарда 854,7 миллиона сомов – на задолженность по страховым взносам.

В ведомстве подчеркивают, что достижение столь высоких показателей стало возможным благодаря внедрению эффективных цифровых инструментов и сервисов для налогоплательщиков. Эти нововведения упрощают процесс выполнения налоговых обязательств и способствуют повышению собираемости налогов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/319824/
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