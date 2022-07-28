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Общество

Какое убожество! В соцсетях раскритиковали ремонт Дома правительства

Ремонт фасада Дома правительства завершается. В соцсетях обсуждают внешний вид здания на Старой площади.

Отметим, что обновилась внешняя отделка, а также установлены стеклянные панорамные окна.

«Какое убожество! Теперь здание похоже на акимиат отдаленных районов», — написал в Twitter Нурсултан Акылбек.

«Просто кошмар! Вот что бывает, когда люди без вкуса у власти. Зачем было, вообще, трогать фасад исторического здания?» — заметил еще один пользователь.

Отметим, что реставрацию здания начали две недели назад.

Ранее пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев, комментируя 24.kg ремонт Дома правительства, сообщил, что здание находится в эксплуатации с 1960-х годов прошлого века. «За это время капитальный ремонт фасада не проводился. Так как здание находится в реестре исторических памятников, проект реконструкции разработан и согласован с Минкультуры», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240872/
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