Ремонт Дома правительства. В Бишкеке продолжают уродовать историческое здание

Продолжающийся ремонт здания Дома правительства в Бишкеке не перестает удивлять жителей столицы. На днях рабочие приступили к демонтажу верхней части фасада памятника истории и архитектуры, на которой располагался герб Кыргызстана.

Вызывает вопросы у общества и качество работ, которые его инициаторы продолжают называть реставрацией.

«Здание находится в эксплуатации с 1960-х годов прошлого века. За это время капитальный ремонт фасада не проводился. Так как оно находится в реестре исторических памятников, проект реконструкции разработан и согласован с Минкультуры», — так начало работ 24.kg прокомментировал пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев.

Реставрация — восстановление обветшалых или разрушенных памятников старины, искусства в прежнем, первоначальном виде. Толковый словарь Ожегова



Отметим, что фасад здания не стали приводить в изначальный, исторический вид — его просто обшили недорогими панелями нелучшего качества. В некоторых частях они уже начали расслаиваться и давать трещину.

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В аппарате кабинета министров редакции сообщили, что ремонтными работами занимается госпредприятие «Кыргызстройсервис». То, что строит новое здание администрации президента на месте снесенной гостиницы «Иссык-Куль». Ремонт, по информации ведомства, согласован с научно-исследовательским проектным институтом «Кыргыз реставрация» и проводится по разработанному специалистами проекту. Стоимость работ не озвучивается. Ожидается, что к концу октября они будут завершены.

Для справки: Дом правительства — памятник архитектуры республиканского значения, построенный в 1965 году по проекту архитекторов: Григория Назарьяна, Романа Семерджиева, Евгения Писарского.

В 1960-80-х годах прошлого столетия в нем располагались ЦК Компартии, Совет министров и Президиум Верховного Совета Кыргызской ССР.

После распада СССР в здании работали II, III и IV созывы Жогорку Кенеша. После революции 2010 года депутаты вернулись в «Белый дом». Здание осталось за аппаратом правительства.