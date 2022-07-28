Финансировать только приоритетные направления в науке предлагают в Кыргызстане

«Кыргызстан не может позволить себе развивать все научные напраления, и это горький факт», — заявил на пресс-конференции заведующий кафедрой прикладной информатики Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева Болотбек Бийбосунов.

Он отметил, что по этой причине предлагается реформировать науку.

«Может, надо будет избавляться от малоэффективных и не дающих отдачу государству научно-исследовательских учреждений. Как это будет? Это дополнительно надо осбуждать с привлечением научной общественности. Также предлагается выделить приоритетные направления науки — не более 10, которые необходимы стране. Определить, в чем нуждаются общество, экономика, проанализировать, есть ли там задел, научные кадры, оборудование, приборы и так далее, можем ли мы развивать эти науки», — сказал Болотбек Бийбосунов.

Он добавил, что в науке нет единоначалия: НАН и ее институты сами разрабатывали программы, сами себе отчитывались и получали финансирование, то же самое с отраслевыми институтами, вузовской наукой.

«Они финансировались из разных источников. Поэтому на совете по науке при председателе кабмина было предложено установить единый госорган, ответственный за науку и образование, — Министерство образования и науки. И финансировать только из одного источника и только по приоритетным направлениям», — заключил Болотбек Бийбосунов.