В Тверской области нашли медальон и останки кыргызстанца. Ищут родных

В июле во время поисковых работ в районе урочища Васильки Зубцовского района Тверской области сводный отряд НИ ВПЦ «Подвиг» обнаружил смертный медальон военнослужащего Красной Армии, уроженца Киргизской ССР. Об этом сообщается в группе «Эсимде» в Facebook.

По вкладышу медальона и сведениям из Центрального архива Министерства обороны удалось установить, что погибший — Джансетов (Джажетов/Джансаитов) Сатыбалды (Сатывалды), 1923 года рождения, из колхоза имени Ворошилова (Октябрьский район Джалал-Абадской области). Адрес семьи тот же. Имя жены предположительно Ханзады (неразборчиво).

Красноармеец, стрелок 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, погиб 26 ноября 1942 года возле деревни Васильки.

«Останки неотделимы, торжественное перезахоронение праха воина и его однополчан намечено на 23 августа на Мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района», — отметили поисковики.