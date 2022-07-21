02:57
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

В Тверской области нашли медальон и останки кыргызстанца. Ищут родных

В июле во время поисковых работ в районе урочища Васильки Зубцовского района Тверской области сводный отряд НИ ВПЦ «Подвиг» обнаружил смертный медальон военнослужащего Красной Армии, уроженца Киргизской ССР. Об этом сообщается в группе «Эсимде» в Facebook.

По вкладышу медальона и сведениям из Центрального архива Министерства обороны удалось установить, что погибший — Джансетов (Джажетов/Джансаитов) Сатыбалды (Сатывалды), 1923 года рождения, из колхоза имени Ворошилова (Октябрьский район Джалал-Абадской области). Адрес семьи тот же. Имя жены предположительно Ханзады (неразборчиво).

Красноармеец, стрелок 1101-го стрелкового полка 326-й стрелковой дивизии, погиб 26 ноября 1942 года возле деревни Васильки.

«Останки неотделимы, торжественное перезахоронение праха воина и его однополчан намечено на 23 августа на Мемориальном кладбище в деревне Веригино Зубцовского района», — отметили поисковики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240205/
просмотров: 3911
Версия для печати
Материалы по теме
Ветераны получили единовременную материальную помощь — по 100 тысяч сомов
При поиске четырехлетней девочки на Иссык-Куле в озере нашли скелеты двух людей
Кыргызстанцы не поедут на места захоронения близких, погибших во время войны
Ученые в Аргентине обнаружили останки летающей рептилии
В швейцарских Альпах найдены останки морских динозавров
В Кыргызстане осталось 146 ветеранов Великой Отечественной войны
Скончалась глава Совета ветеранов Ленинского района Бишкека Валентина Касатых
Служивших на таджикско-афганской границе могут приравнять к ветеранам войны
Сотрудники МВД поздравили ветеранов Великой Отечественной войны
Сотрудники ГКНБ навестили своего последнего из ныне живущих ветеранов войны
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 февраля, пятница
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:44
Одни из первых в мире микрокомпьютеров случайно обнаружили в Лондоне
22:00
Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 февраля: снег
20:37
Никол Пашинян заявил о приостановке участия Армении в ОДКБ