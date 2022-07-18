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Общество

После нагоняя президента. Вице-мэр Оша возмутился работой городских служб

Во время рейда вице-мэр Оша Сонунбек Жунусбаев возмутился работой городских служб. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

На кадрах предоставленного видео можно заметить, что лотки для полива на одной из улиц построены не по стандарту.

Чиновник пытается выяснить, как вода из одного арыка попадет в другой. «Как должна вытекать вода? Кого вы обманываете? Это что, только для проформы сделано?» — возмутился он.

Горожанка отметила, что таких лотков, не отвечающих нормам, по городу много.

Сонунбек Жунусбаев остался недоволен и неухоженностью цветов на центральных улицах. Он отметил, что территория частных и государственных объектов также должна быть благоустроена.

Руководителям коммунальных служб сделано предупреждение.

Отметим, 14 июля прошло заседание кабмина под председательством президента страны. Садыр Жапаров раскритиковал руководителей органов местной власти и пригрозил увольнением. Он посоветовал чиновникам избавиться от кадров, которые не работают и не дают результатов. «Если они сегодня работают неэффективно, то и завтра не будут работать эффективно», — добавил глава государства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239863/
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