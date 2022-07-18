После нагоняя президента. Вице-мэр Оша возмутился работой городских служб

Во время рейда вице-мэр Оша Сонунбек Жунусбаев возмутился работой городских служб. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
На кадрах предоставленного видео можно заметить, что лотки для полива на одной из улиц построены не по стандарту.
Чиновник пытается выяснить, как вода из одного арыка попадет в другой. «Как должна вытекать вода? Кого вы обманываете? Это что, только для проформы сделано?» — возмутился он.
Горожанка отметила, что таких лотков, не отвечающих нормам, по городу много.
Руководителям коммунальных служб сделано предупреждение.
Отметим, 14 июля прошло заседание кабмина под председательством президента страны. Садыр Жапаров раскритиковал руководителей органов местной власти и пригрозил увольнением. Он посоветовал чиновникам избавиться от кадров, которые не работают и не дают результатов. «Если они сегодня работают неэффективно, то и завтра не будут работать эффективно», — добавил глава государства.