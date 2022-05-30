Завтра в некоторых районах Бишкека не будет холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Сельский».

Холодной воды не будет завтра, 31 мая, с 9.00 до 21.00 в районе: улица Анкара — Рухий Мурас — ВБЧК, западной части микрорайона «Тунгуч», а также в жилмассиве «44 га».

Мэрия столицы приносит свои извинения за созданные неудобства и просит население, организации своевременно запастись питьевой водой.