Мэрия Бишкека разработает план мероприятий по снижению автомобильных пробок

Мэрия Бишкека разработает комплекс мероприятий по снижению автомобильных пробок. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, об этом заявили на совещании мэра столицы с руководителями городских служб, УПСМ и ГУВД Бишкека.

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«Эмилбек Абдыкадыров поручил департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проанализировать и разработать комплексный план решения данного вопроса, совместно с УПСМ внести предложения по первым пилотным улицам. Также необходимо комиссионно обследовать городские дороги на предмет размещения дополнительных парковок», — сообщили в мэрии.

Градоначальник отметил, что меры предпринимают для создания комфортных условий для горожан и улучшения экологии столицы, так как автомобильные пробки приводят к выбросу вредных веществ в атмосферу.