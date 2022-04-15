Суд по событиям октября признал потерпевшим только одного раненого

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается разбирательство по уголовному делу о беспорядках в октябре 2020 года.

На заседание явились представители ФОМС и управделами президента. Их следствие признало потерпевшими.

В суд также пришли раненые во время беспорядков в октябре 2020 года. Они заявили, что просили следствие признать их потерпевшими, однако их не услышали.

В итоге судья Убайдулла Сатимкулов признал потерпевшим только одного раненого. Он объяснил это тем, что мужчина представил документы — выписку из больницы, паспорт и заявление.

Так как у других присутствующих не было достаточного количества документов, судья не приобщил их к делу.

5-6 октября 2020-го в Бишкеке прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября под давлением общественности ЦИК вынуждена была аннулировать итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего главы государства.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, Фарида Ниязова, Каната Сагымбаева, Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.