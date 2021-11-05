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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Выборы-2021. ЦИК и партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе

ЦИК и политические партии подписали меморандум о честной предвыборной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

По ее данным, подписание меморандума между политическими партиями является важной гарантией проведения демократических выборов в соответствии с международными стандартами.

«Меморандум является соглашением, участники которого обязуются действовать исключительно в рамках закона, неукоснительно исполнять требования Конституции, соблюдать нормы законодательства о выборах и других нормативных правовых актов», — отметили в ЦИК.

Подписывая документ, партии приняли на себя обязательства и подтвердили свою готовность:

  • исключить свое участие и участие своих представителей, доверенных лиц, однопартийцев, агитаторов, родственников, друзей, знакомых и иных лиц в подкупе голосов избирателей до дня и в день голосования, всеми мерами бороться против подкупа избирателей, в том числе оказывать содействие правоохранительным органам;
  • не издавать и не распространять официально или анонимно через интернет и другие ресурсы информацию, агитационные и информационные материалы, содержащие угрозы социальной розни и вражды, клевету, прямые и косвенные заимствования или ссылки на религиозную тематику, а также подстрекающие к насилию и нарушению общественного порядка;
  • исключить использование административного ресурса для достижения своих целей;
  • поддерживать меры государственной политики КР и способствовать полноценной реализации норм избирательного законодательства, направленных на обеспечение представительства в Жогорку Кенеше женщин, молодежи, лиц с инвалидностью, лиц, имеющих различную этническую принадлежность;
  • оказывать всестороннюю поддержку кандидатам-женщинам в участии в выборной кампании, предоставлять информационную и правовую помощь, исключить все формы ущемления, способствующие отказу от мандата и исключению кандидатов-женщин из списка кандидатов политических партий.

В меморандуме заложены и требования к членам избирательных комиссий — быть беспристрастными и открытыми для взаимодействия с кандидатами и политическими партиями, республиканскому штабу и правоохранительным органам не допускать применения административного ресурса и обеспечить равные условия для участников избирательного процесса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212781/
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