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Общество

Форум «ЕС — ЦА». Правозащитники просят поднять вопрос о правах предпринимателей

Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» распространило срочное обращение в преддверии экономического форума «Европейский союз — Центральная Азия», который пройдет в Бишкеке.

В нем правозащитники говорят о необходимости включить в формат форума глобальный стандарт по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права предпринимателей.

Отмечается, что 21 марта 2021 года произошло беспрецедентное событие: Совет ООН по правам человека одобрил комплекс руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека, на основе которых впервые в истории создается глобальный стандарт по предотвращению и устранению риска негативных воздействий на права человека, связанных с бизнесом.

«Мы приветствуем первый экономический форум в Бишкеке. Он основан на новой стратегии Евросоюза. На экономическом форуме необходимо извлекать уроки из прошлого и делать прорыв. Прорыв может быть сделан только при адаптировании одобренного комплекса руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека. Если не будет участия этого принципа, не будет уважения прав человека, его достоинства», — подчеркнула в беседе с 24.kg глава «Бир Дуйно — Кыргызстан» Толекан Исмаилова.

Она отметила, что новые стандарты предоставляют государствам и бизнесу механизмы для реализации базовых предпосылок, установленных ООН в отношении защиты, соблюдения и доступа к средствам правовой защиты.

В первой базовой предпосылке (обязанность государства по защите прав человека) в руководящих принципах приводятся механизмы, с помощью которых государство сможет обеспечить более четкие ожидания и единые правила по соблюдению прав предпринимателей.

Вторая предпосылка предусматривает обязанность бизнеса соблюдать права человека. В ней даются рекомендации по обеспечению соблюдения прав человека и предоставлению соответствующей отчетности.

Третья предпосылка подразумевает доступ к эффективным средствам защиты в случае нарушений прав человека. Здесь основное значение придается обеспечению тем, чьи права были нарушены в результате деятельности корпораций, доступа к средствам привлечения виновных к ответственности, а также к судебным и несудебным мерам урегулирования проблем.

«Правозащитное движение «Бир Дуйно — Кыргызстан» надеется, что первый экономический форум «ЕС — Центральная Азия» включит в процесс обсуждений компонентов форума и в документы по итогам, новую стратегию внедрения комплекса руководящих принципов в сфере бизнеса и прав человека», — заключили в организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212703/
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