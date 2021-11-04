Длинные выходные в Кыргызстане. Что вы будете отмечать? Опрос

Впереди у кыргызстанцев длинные выходные. Работающие по пятидневному режиму отдохнут 6, 7, 8 и 9 ноября.

Но не все знают, что именно мы будем праздновать в эти дни.

7 и 8 ноября в Кыргызстане отмечаются Дни истории и памяти предков. Этот праздник в КР учредили указом президента (тогда еще Алмазбека Атамбаева) в 2017 году, но отмечать его стали только в 2018-м. В этот день принято вспоминать и отдавать дань уважения своим прародителям, а также великим людям прошлого, внесшим вклад в развитие и становление кыргызской государственности.

Во времена СССР 7 ноября все союзные республики отмечали День Великой Октябрьской Социалистической революции. Она произошла в России 25-26 октября (по новому стилю — 7-8 ноября) 1917 года. Итогом событий стало свержение временного правительства и установление советской власти во главе с Владимиром Лениным, Львом Троцким, Яковом Свердловым и Иосифом Сталиным. С обретением независимости большинство стран бывшего Советского Союза перестали праздновать этот день, в том числе Кыргызстан. Но некоторые граждане СНГ все еще отмечают эту дату.

7 ноября также отмечают свой профессиональный праздник журналисты и все, кто так или иначе связан со СМИ, полиграфией, издательствами, книжной торговлей. В Кыргызстане эта дата объявлена Днем информации и печати. Праздник отмечается в КР с 1993 года.

24.kg решило поинтересоваться у читателей: какой из трех праздников вы будете отмечать?