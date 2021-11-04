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Общество

В мэрии Бишкека ротация. В управлении соцразвития новый руководитель

Бактыгуль Исмаилова переведена с должности начальника городского управления здравоохранения на должность начальника управления социального развития мэрии. Информацию 24.kg подтвердила она сама.

По ее словам, вместо нее главой городского управления здравоохранения назначен Айбек Ибраимов. Ранее он работал директором ЦСМ № 13 и № 2, был экспертом в аппарате президента.

Напомним, в апреле 2021 года Бактыгуль Исмаилова оказалась в центре скандала. Главврач ЦСМ № 17 Гульнара Ташибекова сообщала, что глава горздрава Бактыгуль Исмаилова принуждает медиков проголосовать на референдуме, тем самым обеспечить явку. Сама чиновница подчеркнула, что она не принуждает, а призывает каждого исполнить свой гражданский долг.

По факту было начато разбирательство, но оно прекращено в октябре на основании статьи 26 «Обстоятельства, исключающие производство по делу за отсутствием в деянии состава преступления и (или) состава проступка» УПК КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212642/
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