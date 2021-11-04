Таалатбек Масадыков: Вопрос о признании правительства «Талибана» пока не стоит

Перед Кыргызстаном пока не стоит вопрос признания правительства «Талибана» в Афганистане. Об этом на конференции «Страны Центральной Азии в новых геополитических условиях на фоне ситуации в Афганистане» сообщил заместитель председателя Совета безопасности Таалатбек Масадыков.

«Но нам необходимо вести диалог и консультации с Афганистаном. Мы, как республика не богатая, пытаемся оказать им посильную гумпомощь. 23 сентября мы были в Кабуле. На прошлой неделе я опять был там. Встречался с представителями правительства и силовых органов. То, о чем пишет зарубежная пресса, и то, что происходит сегодня там на самом деле, несколько разнится», — сказал он.

Напомним, 15 августа в Афганистане произошла смена власти. Радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией страны.