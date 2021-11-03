Суточное потребление электроэнергии в Кыргызстане превысило прошлогоднее

Суточное потребление кыргызстанцами электроэнергии по сравнению с прошлым годом увеличилось на 2,3 миллиона киловатт-часов. Об этом на пресс-конференции в столице сообщил глава Нацэнергохолдинга Талайбек Байгазиев.

«Население продолжает потреблять электроэнергию, хорошего понимания нет, где-то есть. Но в целом, особенно по Бишкеку и Чуйской области, идет большое потребление и по некоторым районам», — сказал он.

По словам председателя правления Нацэнергохолдинга, созданные в областях для вхождения в лимит штабы под руководством главы кабмина должного эффекта не возымели.

Напомним, ранее первый заместитель главы кабмина Азиз Аалиев заявил, что на потребление электричества установлен лимит. Он предупредил, что будут плановые отключения, если лимит превысят.